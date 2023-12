Natale green e molto fitness: idee regalo

PALERMO IN ROSA... E NERO

Puma rilancia la classica sneaker Palermo, stavolta in collaborazione proprio con il Palermo FC per una special edition makeup. In questa colorway, la sneaker, realizzata in materiali di base sempre più sostenibili, si presenta nei colori rosa e nero, impreziosita da finiture curate come i lacci con la bandiera italiana e lo stemma del club impresso sul tallone. Immutato il design originale con il signature tag con lettering in oro sulla tomaia rosa.

LONG LIVE THE KING

La nuova KING si ispira alle iconiche Puma King del passato. Sul collo del piede e sulle solette degli scarpini sono stampati cinque anni storici collegati a momenti emblematici degli immortali giocatori KING che hanno fatto la storia del calcio: 1966 – Eusébio; 1970 – Pelé; 1974 - Johan Cruyff; 1986 - Diego Maradona; 1990 - Lothar Matthäus. Le nuove King non utilizzano materiali animali e sono realizzate con almeno il 20% di materiali riciclati.

NON È "NORMALE"

Straordinariamente versatile, sia calda che impermeabile, la McMurdo della Northface non è una normale giacca invernale. Realizzata in nylon riciclato, resistente e di lunga durata, dona alla plastica di scarto una seconda vita. Ricca di dettagli, è dotata di cappuccio regolabile e bordo in pelliccia sintetica rimovibili, cerniera con doppio tiretto e cinque tasche.

PIEDI "PNEUMATICI"

Cercando il giusto compromesso fra il modello da strada e quello da trail, Hoka ha completamente ripensato Challenger 7 GTX. Ispirandosi agli pneumatici da gravel, ha ideato un carrarmato con elementi più piccoli e meno distanziati al centro e più grandi e aggressivi lungo il perimetro, per migliorare la trazione su terreni irregolari. La tecnologia GORE-TEX INVISIBLE FIT con materiale parzialmente riciclato garantisce protezione dalle intemperie.

SENTIRSI AL "TOP"

Il nuovo “Crop Top chic” della So What è realizzato con una miscela di poliestere riciclato, che garantisce una sensazione leggera e traspirante, e spandex, che offre una comoda elasticità che gli consente di adattarsi con grazia a ogni silhouette. Grazie allo stile del suo design, può essere tranquillamente sfoggiato anche come capo di abbigliamento.

ISOLAMENTO ATTIVO

Per gli amanti del gravel, Santini propone numerosi capi dall’altro profilo tecnico. Nella collezione Terranova spicca il completo composto dalla giacca Alpha Trail, che garantisce un isolamento attivo altamente performante, la maglia a maniche lunghe Impetus, in lana merino di origine controllata e la calzamaglia Gravel in termofelpa water-resistant.