Natale 2023, regali per sognatori grandi e piccoli

UNO SMARTWATCH SICURO Xplora X5 Play ed è uno smartwatch pensato per i più piccoli con funzioni di cellulare 4G, in grado di ricevere e inviare messaggi vocali e di testo e fotografie. Piccolo e leggero con i suoi appena 53 g. di peso, consente ai bambini di restare in contatto con adulti e amici. I numeri telefonici si possono caricare solo attraverso lo smartphone del genitore con cui deve essere sincronizzato.

A TUTTO PUZZLE! Un Puzzle di 1000 pezzi (dimensioni 70 x 50 cm) per festeggiare i 100 anni della Disney, pensato per far giocare assieme adulti e bambini. Le immagini più suggestive dei più bei cartoni animati realizzati della multinazionale statunitense e tutta la qualità firmata Clementoni, per una linea che è un riferimento per tutti gli appassionati di puzzle.

DIVERTITI QUANDO E CON CHI VUOI! Con Nintendo Switch troverai sempre dei momenti per giocare, anche quando sei impegnato. Che sia davanti alla TV, inserendo la console nella base e giocando in HD sulla tuo schermo; usando lo stand integrato e condividendo il divertimento con un gioco multiplayer o, semplicemente, collegando i controller Joy-Con alla console e giocando dove vuoi.

ESPLORA UNA TERRA DA FAVOLA Wanderhome, Grumpy Bear, è un fantasy bucolico che trasporta i giocatori in un mondo da favola popolato di animali fantastici. Il gioco si basa sul raccontare storie meravigliose, esplorando i profondi temi del viaggio e del significato di "casa". Hæth, la terra incantevole che ispira il gioco, dove la guerra è ormai un lontano ricordo e la violenza non ha spazio, attinge dalla creatività di autori come Hayao Miyazaki, offrendo un'esperienza unica.

PER TUTTI I FAN DEL FILM Il mondo dei tarocchi, dai mille simboli e significati e quello di The Nightmare Before Christmas si incontrano in questo mazzo unico e prezioso. I personaggi dell'iconico film Disney sono i protagonisti di questa scatola. Le 78 carte, basate sull'iconografia classica dei tarocchi, sono splendidamente illustrate con i personaggi del film: da Jack Skeletron a Sally, da Bau Bau a Vado, Vedo e Prendo.

DISEGNA CON ENCANTO Da Lisciani Giochi- Encanto Drawing School: una nuovissima Lavagna Luminosa (dimensioni 44 x 8,5 x 33 cm) dotata di Pennarelli e Accessori. Un nuovo kit pensato per giovanissimi artisti in erba per imparare a disegnare con i personaggi del film Disney Encanto. Il set da disegno contiene, oltre ai pennarelli, anche una cartellina, pattern, stickers, schede attività e un semplice manuale d'istruzioni.