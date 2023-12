Natale 2023, regalare l'insolito

UNA COCCOLA PER FIDO Un regalo inaspettato? Quello per i pelosetti di casa. E non c’è nulla di più semplice per coccolare il proprio amico a quattro zampe che stendere vicino alla propria poltrona o in una camera di albergo il suo “sleeping dog” realizzato in panno di lana, avvolgibile e trasportabile grazie all’impugnatura in cuoio conciato al vegetale che rispecchia l’unicità e l’artigianalità delle realizzazioni della Bottega Conticelli di Stefano Conticelli. WONKA MANIA G.T.DESIGN, brand pioniere del tappeto contemporaneo, propone Hula Hoop, ispirato al mondo di Willy Wonka, che rende protagonista della più recente collezione le forme geometriche declinate nei colori più di tendenza: i motivi di design e un filato dalle alte prestazioni, si coniugano con l’arte della tessitura manuale. Idee che arredano e danno calore. ARREDI DI STILE La collezione di poltroncine e divanetti Timo de laCividina unisce stile essenziale e forme ispirate alla natura. Le sedute, rese confortevoli dalle imbottiture voluminose, hanno linee geometriche con angoli smussati. Waves, invece, è un elemento componibile, con moduli con forme e volumi diversi, un piccolo schienale, da affiancare a piacere. Ogni elemento ha un magnete per agganciare i pouf tra di loro. ALLURE PEACH FUZZ Ethos è la collezione di Gabel1957 di tendenza e simbolo di sostenibilità. I completi lenzuolo, copripiumini, le trapunte e i set bagno sono realizzati in percalle di puro cotone biologico certificato GOTS, realizzati in fibra naturale da agricoltura biologica. Così il copripiumino nel disegno Zen, con la sua fantasia degradè nei colori sabbia e deserto, è un monito per la salvaguardia dell’ambiente. COLORARE LA TAVOLA Idee regalo per la tavola grazie alla linea Nutcracker di Andrea Fontebasso 1760 ha due anime: la tavola, con gli esclusivi piattini in vetro nei colori classici del Natale, giallo, verde e rosso, per colorare il momento del dessert; e il tessile in 100% cotone con colorati schiaccianoci e foglie di agrifoglio su sfondo bianco o verde brillante.

DECORATI E FUNZIONALI

Bilia, la collezione più apprezzata e venduta del catalogo Zafferano, nata dalla matita di Federico de Majo, si arricchisce di due nuovi modelli: il tumbler junior, riproposizione in scala del best seller della famiglia e un inedito calice con gambo da 38 cl, entrambe decorati con l’iconica “biglia” colorata. Le biglie in sei colori, inoltre, possono avere anche l’originale funzione di segna-bicchiere.