Per preparare i milanesini, in una ciotola montate il burro (precedentemente ammorbidito e tagliato a pezzetti) con lo zucchero e un pizzico di sale, lavoratelo finché il composto risulterà gonfio e spumoso, solo allora aggiungete l'uovo intero e un tuorlo. Mescolate fino ad amalgamare completamente tutti questi ingredienti, aggiungete quindi all'impasto la scorza di limone grattugiata, la farina e la fecola setacciate e la vanillina. Lavorate il tutto con le mani, fino a quando non otterrete un composto morbido e omogeneo a cui dovrete dare la forma di una palla, che metterete in frigo a riposare, avvolta nella pellicola trasparente, per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto e, con il matterello, stendete una sfoglia alta circa un centimetro, quindi, utilizzando degli stampini, ricavate tanti biscotti. Una volta sistemati su una placca da forno, spennellatene la superficie con un tuorlo d’uovo e zucchero e cuoceteli a 170° per circa 12 minuti; serviteli freddi.