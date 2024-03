Sbollentate le sfoglie di pasta fresca all'uovo per un minuto in acqua salata, poi scolatele e tenetele da parte mentre preparate la besciamella e il ripieno. Per la besciamella: sciogliete il burro a fuoco basso, poi unite la farina e amalgamate fino a ottenere il roux; aggiungete il timo e il latte caldo; dovrete ottenere una consistenza liscia e senza grumi. Per il ripieno: tagliate a fette le melanzane e le zucchine e grigliatele. In una padella, con un filo d’olio, maggiorana, sale e pepe, fate rosolare per 5 minuti le carote sbucciate e tagliate a pezzetti, aggiungete i pomodori ramati e i pomodorini gialli tagliati a cubetti e fate insaporire il tutto unendo alla fine le foglie di basilico fresco. A questo punto non vi resta che comporre gli strati delle vostre lasagne, alternando le verdure con pecorino e parmigiano grattugiati e besciamella. Cuocete in forno statico preriscaldato a 160° per circa 45 minuti.