L’arte di regalare doni... ad arte

SPECIAL EDITION Tra la serie di novità e i progetti unici, Giorgetti arricchisce le proposte del Natale 2024 con eccellenze artigianali dal design sofisticato. Come l’iconica poltrona Move nelle nuove nuance di colore che diventano uno strumento di ricerca espressiva attraverso accostamenti audaci e tonalità sature. Creazioni che riflettono il coraggio del brand nel superare i confini convenzionali e nel farsi portavoce di un design innovativo. In edizione limitata.

PEZZI UNICI CHE SCALDANO Regalare l’eccellenza è un buon punto di partenza per non sbagliare, come le proposte d’arredo realizzate con lana merino extrafine e cashmere, caratterizzata da uno stile e una qualità inediti. Parliamo della capsule collection di Somma1867 in collaborazione con Draga & Aurel, pezzi unici e preziosi nei toni caldi del rosso che scalda, fa festa e, allo stesso tempo, arreda gli ambienti di casa.

COME UNA CANDY CAN Per gli amanti del design, un’idea regalo pensata dal designer Harri Koskinen che ha sviluppato per Thonet un gancio da parete S 12 che esprime, in piccolo, tutta l’estetica e la qualità del tubolare d’acciaio, un oggetto artistico e, allo stesso tempo, funzionale che esalta l’essenza e la bellezza del materiale distintivo di Thonet.

DESIGN CHE ILLUMINA Per arredare e regalare con stile, tornano in aiuto delle icone intramontabili, alcuni suggerimenti per “illuminare” l’ambiente natalizio con le lampade di Flos Bellhop, design Barber Osgerby. Tanti i colori disponibili e gli usi che se ne possono fare, trovando un posto nella casa in cui questa lampada offre un punto luce stiloso e utile.

UN TOCCO PER LA TAVOLA Durante le feste anche la mise en place della tavola riceve maggiore attenzione. E tra le varie soluzioni, quella dei portacandele “Viva” di Sagaform sono la soluzione adatta per dare un tocco di eleganza alla tavola delle feste. Perfetti anche come regali raffinati, i portacandele in vetro soffiato sono un omaggio alla bellezza ma anche alla praticità.

NATALE IN TAVOLA Per una tavola di Natale semplice e allo stesso tempo elegante, Villeroy & Boch propone la collezione Perlemor nelle nuance alga, sand e coral, per creare con estrema facilità una tavola natalizia colorata e originale. Perlemor Coral, per esempio, è ideale per una mise en place pensata per sorprendere gli ospiti e per portare in tavola il colore con la giusta dose di eleganza.