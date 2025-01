La "vecchina" più famosa ha trovato casa... E potrebbe essere proprio nel nostro Paese

Se provate a chiedere a un qualsiasi bambino dove abita Babbo Natale, la risposta sarà una e una soltanto: al Polo Nord. Ma, se rivolgete la stessa domanda con protagonista la Befana, ecco che la risposta potrebbe non essere così scontata. “La Befana vien di notte”, ma esattamente da dove parte la celebre vecchina per portare ai più piccoli dolci o carbone? Incredibile a dirsi ma la risposta non è una sola: sono ben due i possibili domicili ed entrambi rigorosamente in Italia. Il primo sarebbe in Toscana e, più precisamente, in un bellissimo borgo in provincia di Lucca: a Pegnana, una frazione di Barga, la Befana avrebbe la sua residenza ufficiale. In una casa in mezzo a un bosco di Castagni secolari, dalla porta sempre aperta, ogni domenica, durante il periodo natalizio, accoglie i piccoli che vogliono conoscerla. All'interno della sua casetta c'è un comodo letto con sopra una calda trapunta, tanti oggetti della campagna appesi alle pareti e un cestino pieno dei ciucci lasciati da tutti quei bambini che le hanno fatto una promessa. Il secondo domicilio è nelle Marche. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo a cavalcioni della sua scopa volante, la Befana avrebbe finalmente trovato la sua dimora a Urbania che, dal 2016, ospita tutti gli anni la Festa Nazionale della Befana. Anche qui la vecchina sarebbe proprietaria di una piccola abitazione in pieno centro storico, in cui accoglie i bambini venuti a trovarla da tutto il mondo. Conosciuta come la città della Befana, l’Epifania a Urbania è davvero una cosa seria: la città cambia aspetto con piazze e strade addobbate a festa piene di musica, spettacoli, artisti di strada e bei mercatini tradizionali. Proprio qui, come abbiamo accennato sopra, c'è la Casa della Befana dove si può vedere la vecchietta indaffarata nelle sue classiche faccende come cucire sciarpe e preparare il carbone dolce per i più monelli. I festeggiamenti culminano con la tradizionale sfilata della calza più lunga del mondo che, nelle edizioni passate, ha toccato il record dei 70 metri di lunghezza.