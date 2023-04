La ricetta della schiacciata di Pasqua

Preparate la biga facendo sciogliere il lievito nell’acqua. Aggiungete la farina e amalgamate poi, coperta da pellicola, lasciate lievitare per una notte. Mettete i semi d’anice a macerare nel liquore, succo e scorza grattugiata di un’arancia e coprite con pellicola. In una ciotola mettete la biga a cui unire 160g di farine mescolate precedentemente, un uovo, 50g di zucchero e 20g d’olio e impastate. Coprite con pellicola e lasciate lievitare per circa 4 ore. Aggiungete di nuovo 160g di farine, un uovo, 50g di zucchero e 30g di olio e impastate, lasciate lievitare per altre 3 ore coperto. Aggiungete lo zucchero e la farina rimasti, il burro ammorbidito, l’uovo e gli aromi. Lavorate l’impasto per 10 minuti e mettetelo a lievitare nello stampo. Quando avrà raggiunto quasi il bordo spennellatelo con un tuorlo d’uovo e poi cuocetelo a 180° per 55 minuti. Una volta cotta fate riposare in forno per almeno 8h.