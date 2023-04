La ricetta della Ciaramicola

Per preparare l’impasto della Ciaramicola di Pasqua, montate le uova con lo zucchero e la buccia grattugiata del limone, aggiungete la farina e, sempre continuando a mescolare, incorporate il burro morbido e infine l’alchermes e il lievito per dolci. Versate il composto così ottenuto in uno stampo a ciambella (o in una tortiera rotonda) imburrato e infarinato. Cuocete la Ciaramicola in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti, quindi sfornatela e lasciatela a temperatura ambiente per 5 minuti prima di metterla su un piatto da portata. Intanto montate a neve ben ferma 3 albumi con un pizzico di sale e due cucchiai di zucchero a velo, o con uno sciroppo di zucchero. Versate la meringa sul ciambellone e decorate infine con i confettini colorati. Lasciate il ciambellone all’alchermes in forno spento e con lo sportello aperto per almeno 5 minuti. Sfornate la Ciaramicola e fatela raffreddare prima di servire, in modo che la meringa risulti ben rassodata.