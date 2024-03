In una capace terrina, aiutandovi con delle fruste elettriche, montate le uova intere, aggiungendo poco alla volta lo zucchero semolato, quando il composto risulterà spumoso, sempre continuando a mescolare, aggiungete il latte intero e poi il liquore all'anice. Sciogliete a bagnomaria il burro e, una volta raffreddato, unitelo all'impasto, amalgamando il tutto con le fruste. Aggiungete la farina setacciata (onde evitare la formazione di grumi nell'impasto), il lievito e un pizzico di sale e, sempre mescolando dal basso verso l'alto, amalgamate il tutto. Ungete di burro uno stampo per ciambella (del diametro di 24 cm), quindi, versateci il composto distribuendolo in modo uniforme, infine, cospargetene la superfice con la granella di zucchero. Preriscaldate il forno statico, portandolo a 180°C e cuocete il ciambellone per circa 40-45 minuti (prima di sfornarlo fate sempre la prova stecchino). Una volta cotto fatelo raffreddare completamente prima di sformare il ciambellone e servirlo a tavola.