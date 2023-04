La ricetta del bussolano

Versate la farina a pioggia su un piano di lavoro, oppure in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero, il burro tagliato a pezzetti lasciato ammorbidire e le uova leggermente sbattute. Iniziate ad amalgamare bene tutti gli ingredienti con la punta delle dita, aggiungete il lievito, la scorza del limone grattugiata e il latte, quanto basta per ottenere un composto morbido (40- 50 ml circa). Lavorate tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Fate riposare l'impasto in frigorifero per 30 minuti avvolto nella pellicola trasparente alimentare. Riprendete il composto e, con un matterello, stendetelo su un piano di lavoro precedentemente infarinato; date all'impasto la forma di una ciambella e adagiatela in uno stampo del diametro di circa 24 cm. Spennellate la superficie con il tuorlo e decorate a piacere con la granella di zucchero. Cuocete il Bussolano nel forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti, o fino a doratura (fate comunque la prova stecchino).