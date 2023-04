La ricetta dei cavagnetti di Brugnato

Mettere in una ciotola la farina, il lievito, l’uovo, lo zucchero e il burro a cubetti. Sbriciolate il tutto e, se il caso, aggiungete anche un po’ di acqua. Impastate fino a formare un panetto che dovrà riposare in frigo mezz’ora, coperto da pellicola trasparente. Togliete la frolla dal frigo e stendetela tra due fogli di carta forno a uno spessore di circa un centimetro. Con un coppapasta a cerchio tagliate 5 dischi di circa 10 cm. ciascuno e appoggiate su ognuno un uovo sodo. Con i ritagli di pasta frolla formate delle striscioline, incrociatele e mettetele intorno all’uovo, poi incrociatene altre due su di ognuno come se fossero i manici di un cestino. Prima di infornare a 180°C statico per circa 30 minuti, spennellate i cestini con albume e decorate con codette colorate. I Cavagnetti si possono fare con le uova non colorate ma, in caso vogliate colorarle e poi consumarle, usate coloranti naturali (per esempio l’azzurro con la verza viola, il rosa con il karkadè ecc), da mischiare ad acqua calda e aceto.