La convivialità che anima le feste: idee regalo per la casa

CIOCCOLATOMANIA “Emozionare” è il concetto alla base della filosofia Blueside, confermata dalle nuove proposte ispirate al film Wonka, come la cioccolatiera per fondute di cioccolato. In vetro borosilicato, che la rende molto resistente, scioglie il cioccolato per poi mantenerlo a lungo alla giusta temperatura in modo naturale. La particolare forma sferica e la trasparenza del vetro donano suggestivi effetti cromatici, mentre gli accessori arricchiscono il set.

L’ORA DEL TÈ E NON SOLO L’inverno, e ancor più durante le feste, è il momento di tè, cioccolate calde, tisane calde o aperitivi e per chi ama coccolarsi non c’è niente di meglio di accessori chic e particolari. Come le mug costolate in stoneware della linea Hazel di Tognana o le bolo ideali per una merenda tipicamente invernale davanti al camino o gli originali taglieri firmati Arcadia dalle diverse dimensioni e decori lettering.

CALICI DI STELLE

Il piacere di bere inizia dal calice e la sua forma, si sa, contribuisce in modo diverso al patrimonio di aromi e sapori, per cui è indispensabile scegliere il calice più adatto a valorizzare ogni virtù del vino scelto. Ma i calici sono anche eleganza e raffinatezza e quelli Zafferano, realizzati in vetro sonoro superiore, abbinano un sofisticato gusto estetico all’alta qualità del materiale.

PEZZI DI ALTO ARTIGIANATO Taccia, la lampada da tavolo disegnata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1962 seguendo l’idea di capovolgere una lampada da soffitto, ha un riflettore a forma di coppa e la base che ricorda un’antica colonna, è un simbolo del design italiano. Flos la propone nella versione Matte White, con tecnologia led, perfetta per ambienti sofisticati.

HOME BREWERY? BASTA UN KIT Il regalo perfetto per i veri appassionati di birra è il kit Ferrari Group, che propone un’esperienza casalinga per avvicinarsi al mondo brassicolo. All’interno, tutto il necessario per preparare un’ottima birra fatta in casa, naturale e personalizzabile. Diverse le tipologie di kit: dal piccolo per la produzione di 9 litri fino a 23 litri; con un solo fermentatore o per ottenere una bevanda più limpida.

PER BABY COMMENSALI Per accompagnare i più piccoli al piacere della convivialità a tavola, perché non regalare delle stoviglie adatte a loro? Villeroy & Boch, con la linea “Happy as a Bear” o “Hungry as a Bear”, li porta in viaggio con un simpatico orsetto alla scoperta di frutta colorata e deliziose verdure. Oltre a tazze, ciotole e piatti, anche bicchieri e posate.