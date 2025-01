La Befana sbarca a Bologna: tanti eventi da gustare insieme a famiglia e amici

Se avete deciso di trascorrere il giorno della Befana a Bologna siete nella città giusta: gli eventi e le mostre, dedicate non solo ai più piccoli ma a tutta la famiglia, sono davvero tanti e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nel weekend che precede la Befana sono in programma il “Bol On Ice” presso l’Unipol Arena e il “Disney Concert” dedicato a Frozen presso il Teatro EuropAuditorium. Invece fino al 6 gennaio stesso il Parco Grand Tour Italia, dedicato alle tradizioni regionali italiane, si trasforma in un vero villaggio natalizio: tra piste di pattinaggio, giochi, installazioni e mercatini con proposte artigianali e gastronomiche, ce n’è davvero per tutti i gusti. I presepi di Ivan Dimitrov tornano a Bologna, nell'affascinante spazio espositivo della Sala Museale “Possati” del Complesso del Baraccano, con la mostra “Nativity 2024” fino al 6 gennaio. La mostra presenta alcuni presepi inediti, realizzati appositamente per l'occasione, e si compone di oltre 300 sculture in terracotta policroma dell'artista noto per aver fatto rivivere l'arte presepiale bolognese. “Winter Play Park” è il Family Park allestito all’interno dello Spazio Bianco del Distretto DumBO di Bologna, fino al 6 gennaio. Un grande parco giochi, a misura di bambini, interamente al coperto, con gonfiabili, allestimenti e photoset dedicati al Natale e tante aree ludiche dove i piccoli possono giocare tra di loro. Come accennato, grande festa al Grand Tour Italia: dal 3 al 6 gennaio tre giorni per festeggiare l’arrivo della Befana in un mix di magia e tradizione, appositamente pensato per far sognare grandi e piccini. Si chiama “La Befana e il mistero delle scopa Grinchosa” il percorso interattivo che racconta la strana disavventura della cara vecchina che, quest’anno, vedrà protagonista anche il Grinch deciso a rovinare anche la magica notte dell’Epifania. Tra giochi, balli e tante avventure, i più piccoli sono chiamati a sconfiggere il terribile Grinch e ad aiutare la povera Befana, rimasta senza la sua scopa magica.