Il regalo perfetto delizia il palato

Una perfetta cena sotto le feste inizia e finisce con un brindisi. E allora regalare una bottiglia di vino, anzi di bollicine, è più che un buon consiglio. Tra le tante sul mercato da provare (e da mettere sotto l'albero) c'è anche il Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. Dry di Ruggeri. Amabile e carezzevole, fresco e con corpo molto equilibrato, si distingue per i suoi profumi finemente fruttati e floreali che rimandano alla frutta matura ed è perfetto in abbinamento con i dolci della tradizione.

Per ricette gustosissime Nel periodo delle feste, un alleato in cucina è sempre ben accetto. In questo caso non si tratta di un piccolo elettrodomestico o un aiutante, ma di un prodotto gustoso e perfetto anche per essere regalato. Così Mowi ha ideato tre special edition natalizie - con alla base un salmone dal gusto intenso, dalla qualità superiore ed eccellente profilo nutrizionale - per stupire i commensali e dare vita a ricette che rivisitano grandi classici della pasticceria . Tutto per assaporare il Natale da un altro punto di vista.

Il panettone dei tifosi Il Natale si avvicina e come ogni anno Balocco scende in campo con il suo panettone dedicato agli appassionati di calcio, in particolare ai tifosi di Juventus, Inter e Milan. E visto che le feste, come il calcio, non hanno età ecco che Balocco ha pensato anche ai tifosi più giovani a cui ha dedicato il Mini panettone senza canditi racchiuso in confezioni dal nuovo design e nei colori ufficiali delle tre squadre di calcio.

Cene e soggiorni unici “I momenti di gusto”, se così vogliamo chiamarli, sono sicuramente un’ottima idea da regalare. In aiuto arriva Smartbox che con la sua vasta gamma di cofanetti riesce a rispondere alle più svariate esigenze. Si può scegliere tra il pacchetto “Sapori d’eccellenza per i food lover”, per una serata da dedicare interamente alle delizie per il palato, o “Soggiorni e sapori da favola” (oltre 750 opzioni disponibili), e ancora "Sapori Gourmet - Michelin”, per una cena in uno dei migliori ristoranti d’Italia, premiati dalla celebre guida.

La gioia arriva in tavola È partito il conto alla rovescia per la festa più attesa dell'anno anche perché porta in tavola tante delizie. Come nel caso della Christmas Edition firmata da Acetaia Malpighi. Una speciale box composta da tre prodotti d'eccellenza con Aceto Balsamico di Modena IGP per rendere gustose e conviviali le prossime festività: Cotechino, Panettone e Cioccolatini. Ma non solo, perché è anche possibile personalizzare il proprio confanetto con Parmigiano Reggiano, Olio Extravergine di Oliva, Miele Bio e Cosmetici alla Lavanda di Modena.

L'alternativa che stupisce Dolci e poi ancora dolci. Tutto qui? Certo che no, perché le feste in tavola sono anche molto molto di più. Per esempio i formaggi, che, se regalati alla persona giusta, fanno sempre il loro effetto. E per questo Natale Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A. propone “Confezione Anniversario” per i 200 anni di attività dell’azienda con protagonista il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna. Oppure il Percorso degustazione con pasticceria salata Flamigni o la linea degustazione Ferrari. Tutte validissime alternative al classico cesto natalizio.