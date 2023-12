Il regalo giusto per Natale è un gioco

GIOCARE SENZA PAUSE Per giocare alle novità del momento, ASUS propone la sua innovativa console portatile ROG Ally. Si tratta di un device basato su Windows 11 e, grazie al software dedicato ROG Armoury Create SE, è possibile accedere da un’unica app a tutti i giochi e alle impostazioni di sistema. Il nuovissimo Ryzen™ Z1 Extreme di AMD alimenta questa console da gioco, garantendo una potenza di altissimo livello.

METTETEVI IN GIOCO HEART - La Città del Profondo (Isola Illyon Edizioni) è un gioco di ruolo fantasy horror. I giocatori sono chiamati a interpretare i terebranti: esploratori determinati a scoprire le profondità del Cuore, un intricato labirinto di tunnel eterei che si estende nel sottosuolo, intriso di segreti e magia oscura. La meccanica di gioco basata sul d10 è veloce e snella e ogni personaggio è definito da un set di Abilità, Domini, Talenti e Competenze.

UN (SUPER) AMICO PER LA PELLE Un laboratorio di tatuaggi completo di tutto l'occorrente per tattoo davvero originali: grazie all'innovativo strumento applica inchiostro e agli stencil con le illustrazioni più iconiche del mondo Marvel, si potranno realizzare tattoo colorati. Con la penna per tatuaggi e i vari timbrini e coloranti inclusi nel kit si possono creare tanti tatuaggi componibili con i simboli dei supereroi Marvel.

PER VERI GAMEPLAYERS Per chi volesse un regalo dal design elegante e semplice, senza rinunciare a un prodotto ad alte prestazioni che offre un’esperienza di gioco capace di unire tutti i tipi di gamer, il Wireless Controller di Xbox è la soluzione perfetta. Questo controller è sinonimo di precisione con un feedback all’uso che offre un’esperienza di navigazione fluida, sia nel menu che durante i vari tipi di gameplay.

LA SCARPA PER CAPITAN AMERICA Le sneaker mid-cut junior, d’ispirazione basket, sono frutto della collaborazione tra Geox e Marvel: patch e stampe, che decorano la tomaia, sono dedicate al supereroe degli Avengers Captain America, così come i colori, un vivace mix di blu navy e rosso. Dotata di comodi strap e lacci elastici, Perth è realizzata in materiale effetto pelle e tessuto.

IN FONDO AL MAR... Viaggia oltre il mare con il nuovo charm Disney, La Sirenetta, Pendente Ariel di Pandora, ispirato all'amato personaggio Disney. Aggiungi questo charm in Argento Sterling 925 alla tua collezione. Scopri un mondo pieno di tesori con i nuovi Orecchini a Conchiglia ispirati a La Sirenetta e realizzati nell'esclusiva lega metallica placcata oro 14k.