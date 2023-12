Il lato buono delle feste, regali per superare un momento no

PER STUPIRE CON EFFETTI… Doppio appuntamento, dall’allure internazionale, nel segno delle atmosfere da sogno, dell’arte e della meraviglia: Trame Di Luce. Fino al 7 gennaio 2024, un’esperienza immersiva, in contemporanea all’Orto Botanico di Roma e ai Giardini Reali di Monza, in un percorso di opere di light art e musiche del premio Oscar Alberto Bof. A Monza un momento di poesia per immagini è l’idea dietro “Luci di farfalle o Butterfly Effect” di Masamichi Shimada.

UN DIARIO PREZIOSO “A Book of Days” è il nuovo libro fotografico della grande Patti Smith, autrice di “Just Kids” e vincitrice del National Book Award, che racconta un viaggio lungo un anno. Un diario che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale e insieme come tanti. Più di 365 scatti tratti dal suo vecchio archivio di polaroid e dallo smartphone...

STRANI INCONTRI Panariello vs Masini. Continua il tour dello “strano incontro”, che faranno tappa in diverse città prima di festeggiare il Capodanno a Modigliani Forum Livorno (31) con un evento speciale a suon di battute e canzoni per una serata speciale per salutare insieme l’anno appena trascorso e accogliere il 2024 tra risate, musica e tanto divertimento.

REGALI PER SOGNARE Al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dal 21 dicembre al 14 gennaio 2024, torna lo spettacolo che porta gli spettatori verso l’Isola-che-non-c’è. “PETER PAN – Il Musical”, tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e musiche di Edoardo Bennato, è pronto a conquistare il pubblico con una lunga tournée in diversi teatri italiani, per oltre cinquanta repliche.

UN MASSARI INEDITO Una pubblicazione esclusiva, edito dal Gambero Rosso, che racconta “L’altro Massari”, un ritratto inedito del grande pastry chef Iginio Massari, che racconta il suo grande amore per i primi piatti, con un’antologia dei grandi classici della tradizione italiana. Il volume contiene più di 80 ricette suddivise in cinque capitoli: pasta fresca, ripieni e lasagne, pasta secca, gnocchi, riso e risotti.

PER RICOMINCIARE Il 3 gennaio 2024, al Tuscany Hall di Firenze, il “Toscana and friends. Ricominciamo”. Una serata straordinaria con Stefano Massini, Fiorella Mannoia e Piero Pelù per raccogliere fondi da destinare interamente alle popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione. Con artisti ed esponenti del mondo della cultura per dare vita a un evento che si preannuncia unico: un regalo da regalare e regalarsi.