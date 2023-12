Idee regalo per una mise en place chic

PER UN PERFECT SERVE

Veneziano Mixology – Design Federico de Majo 2023, è la collezione dedicata ai bartender, ricca di forme e taglie per realizzare cocktail classici e fantasiose novità. Vetro sonoro superiore senza piombo, soffiato e lavorato a mano, lascia che il colore dei drink accenda la brillante texture della superficie di ispirazione veneziana.

LIMITED EDITION

The Wine of the Champions, presentata a Host Milano 2023, è una collezione d’autore nata dall’incontro tra Fabio Cordella e Massimo Della Marta, per chi ama il vino e il calcio. Pezzi unici e certificati autentici, firmati da 20 grandi campioni, come i due porta-decanter “Ball”, uno dei quali dedicato al Pallone d’Oro di Ronaldinho, e “Quadro Vino”, il primo quadro refrigerato mai realizzato al mondo.

QUALITÀ E DESIGN

Un regalo insolito, ma di grande pregio: le posate in un delicato tono bronzeo di Manufacture Cutlery si abbinano perfettamente alla porcellana in bianco o nero Villeroy & Boch. La superficie opaca e accattivante offre una presa ottima. L’elegante servizio di posate da 20 pezzi per quattro persone affascina grazie al suo design speciale.

NATALE NO SPRECO

Il regalo perfetto per chi ama l’ambiente e vuole favorire una progressiva riduzione degli sprechi anche a Natale, l’azienda americana InSinkErator propone il dissipatore alimentare domestico. Distribuita in Italia in esclusiva per il settore domestico da I&D, storico marchio che da decenni rappresenta il top del settore kitchen, è l’idea perfetta per migliorare le nostre abitudini antispreco.

UNA TAVOLA RAFFINATA

Le linee Cécile Black & Rombus firmate Tognana sono un’audace proposta in chiave moderna e attuale, per un Natale diverso dal solito: il servizio è composto da 12 piatti cappettati in stoneware con elegante finitura opaca nera, sono ideali da abbinare a elementi oro o neutri, come il bianco e il grigio, per un contrasto raffinato e da completare con il suo elegante set di bicchieri.

EMOTIONAL LIVING

L’eleganza e la trasparenza del vetro di design Made in Italy firmato Blueside Emotional Design. Oggetti inediti, pensati per la casa, l’alta cucina e il tempo libero, realizzati artigianalmente dalle mani esperte dai maestri soffiatori del vetro borosilicato, il più puro e resistente al mondo. Grazie alle consolidate collaborazioni con designer e architetti, ogni pezzo è un mix perfetto di creatività e resistenza, come i vasi della collezione “Metaverso”.