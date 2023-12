Idee regalo outdoor: anche in inverno vince l'open air

DIVENTERÀ IRRINUNCIABILE Per gli amici sempre in movimento, che amano lo sport e non sanno rinunciare a una corsetta mattutina all’aperto o a fare jogging la sera, Google propone il modello Fitbit Charge 6, grazie al quale sarà possibile monitorare non solo l’andamento dell’attività fisica ma anche il proprio stato di salute. È perfetto per restare in linea con i propri obiettivi e permette una connessione con gli attrezzi da palestra e le app di fitness compatibili. FUNZIONALE ED ELEGANTE Per il papà che ama trascorrere i propri pomeriggi all’aria aperta e che preferisce muoversi per la città agilmente, Navee propone il nuovo monopattino elettrico S65C. Dotato di un motore potenziato rispetto ai precedenti modelli, garantisce prestazioni e accelerazioni che offriranno ai riders un’esperienza di viaggio divertente ed efficiente. Grazie al suo nuovo design di classe, richiama l’eleganza e la raffinatezza tipiche dello stile italiano. EQUITAZIONE GLAMOUR L’Apex damask rappresenta l’ultima intrigante novità per chi ama cavalcare, mantenendo un certo stile. Calotta e frontino di questo casco da equitazione per signora sono rivestiti in alcantara, materiale soft touch ma dall’assoluta resistenza. I top sono lavorati a mano con ricami impreziositi da pietre Swarowski. Per brillare anche a cavallo. EXCEED è un modello open-face con parasole interno dal design compatto. MONOPATTINO ACCESSORIATO Lo Snapmagbike è un supporto per bici e per monopattini ultra resistente, compatibile con tutti i modelli di smartphone. Pensato per essere fissato al manubrio, è compatibile con tutte le misure standard. L’inclinazione della testina regolabile garantisce l’aggancio dello smartphone sia in verticale che in orizzontale. Il sistema anti-vibration è in grado di attutire le vibrazioni a cui è soggetto il telefono mentre si è alla guida. COL VENTO IN FACCIA Exceed è un modello open-face con parasole interno dal design compatto. Oltre alla sicurezza, la prestazione base di un casco, ha diverse funzioni che rendono il touring "confortevole" con un ulteriore risparmio di peso mentre le prestazioni aerodinamiche rendono piacevole la guida urbana e il commuting dove è spesso necessario togliersi il casco. PROTEINE VERSATILI 100% proteine del siero di latte isolate e certificate Volactive, prodotte da mucche non trattate con ormoni e antibiotici, le Iso-Fuji sono le proteine più versatili in assoluto. Hanno un contenuto proteico ottimo, sono facilmente digeribili, vengono assorbite in 30-40 minuti e sono quindi ideali come spuntino ma anche nel pre e nel post workout.