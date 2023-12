Idee make-up per Natale, risplendere con il trucco

IL LOOK DELLE FESTE

Da Sephora c’è una partnership deluxe per questo Natale: NABLA x Sephora By Your Side Set. Nella beauty bag satinata e imbottita è inclusa la nuova Nude Palette Baby, un’evoluzione del best seller Nabla con nove tonalità nude in diversi finish, la matita iconica multifunzione color cappuccino Cupid’s Arrow e Beyond Jelly Lipstick, il rossetto lucido nella tonalità rosso nude, perfetta per le feste.

SOPRACCIGLIA PERFETTE

Un look curato passa sempre dalle sopracciglia, per uno sguardo magnetico. Le tendenze del momento mostrano sopracciglia naturali e folte e per ottenerle Brow beginners kit di Anastasia Beverly Hills è l’alleato perfetto. Nel kit sopracciglia un brow definer dotato di scovolino e pennellino triangolare di precisione, un gel sopracciglia fissante e uno stencil per trovare la propria forma perfetta. Disponibile da Sephora in cinque shade diverse.

LABBRA IDRATATE

La star del web (e re dei pigmenti) Mario Dedivanovic con il suo brand Make-up by Mario ha ormai conquistato il mondo con i suoi prodotti. Della sua linea tutto potrebbe essere indispensabile, ma se si vuole cominciare, non c’è niente di meglio del rossetto ultra-coprente Ultra Suede Lipstick. Una formula vegana e arricchita con olio di semi di rosa canina e frutto della passione, per idratare e colorare con gusto.

CIGLIA A VENTAGLIO

Il pensiero perfetto per quell’amica che non può rinunciare a ciglia e sopracciglia da urlo? Lash&Brows Bells è un cofanetto firmato Benefit da appendere all’albero di Natale. Sempre che l’amica non voglia scartarlo subito per provare il Brow setter, gel fissante trasparente, e il mascara effetto ventaglio Fan Fest. E non avrebbe tutti i torti.

IL TOP DEI CONCEALER

Voglia di regalare (o regalarsi) il top dei correttori? Allora bisogna optare per il nuovo correttore multiuso firmato YSL Beauty: All Hours Precise Angles Concealer, che garantisce una copertura totale e una tenuta di 24 ore. Texture cremosa e facilmente modulabile e un innovativo applicatore con una punta precisa e un angolo che scolpisce e illumina.

STICK PER OCCHI E GUANCE

Piccoli, pratici e per questo immancabili nelle trousse delle make-up lover. Il cofanetto in edizione limitata Milk Lip + Cheek contiene due stick per labbra e guance, perfetti per rinvigorire il colorito della pelle in maniera naturale, con un semplice movimento dei polpastrelli. Ottimi anche per un ritocco e quindi per essere portati sempre con sé, sono disponibili in due tonalità diverse.