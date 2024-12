Iconici e di stile

In occasione del Natale, il cotonificio Zambaiti presenta il set copripiumino pine, un’edizione speciale che celebra la gioia delle feste grazie alla collaborazione con il celebre artista pop Romero Britto. Un design unico che unisce un festoso albero di Natale a vivaci cuori multicolori, un tributo alla felicità. In cotone 100%, ha una vivace stampa reattiva, un complemento d’arredo di grande impatto estetico e un’idea regalo originale e doppiamente funzionale.

Oltre l’arredo

Per un regalo che sfida l’usuale, Aria, la poltrona lounge de laCividina che unisce leggerezza e audacia, simbolo della capacità dell’azienda di trasformare una sfida in un capolavoro di design e innovazione. A renderla ancora più unica è il rivestimento in pregiato cuoio, applicato completamente a mano da abili artigiani e disponibile in tre tonalità: naturale, marrone e nero. Unica.

Illuminare le feste

Partendo dall’iconico diffusore della Bellhop, Barber Osgerby e Flos realizzano una nuova collezione di sospensioni e lampade da tavolo in vetro soffiato, Bellhop Glass: per una luce d’ambiente diffusa e omogenea ma anche diretta, dal basso. Un pensiero elegante e utile allo stesso tempo, per dare atmosfera alle serate di festa e non solo.

Seguire l’onda

Wave Collection di Fantin, design ruga.perissinotto, in metallo curvato, propone una serie di elementi d’arredo davvero unici. Dallo scrittoio sospeso, alle mensole e ai reggilibri, tante idee di stile da regale e regalarsi per dare un tocco innovativo in diversi ambienti della casa, in 35 finiture della palette cromatica Fantin, atossiche e 100% sostenibili.

Il tocco elegante per la tavola

Antolini reinterpreta con il Cristallo Vitrum “WOW” la sua Tableware Collection, nato dall’intesa creativa con l’interior designer Alessandro La Spada, che richiama l’effetto della lastra di ghiaccio. Di sicuro impatto, il prezioso porta burro, per donare eleganza estrema, magari accanto a un porta grissini o uno stilistico portacandela che può anche ospitare lo stelo di un delicato fiore.

Parola d’ordine… stupire

Aquariva è la lampada da tavolo o da scrivania ispirata alla classica Search Light dei motoscafi Riva degli anni ’60. La base in acciaio a tre sezioni sovrapposte, ricorda il celebre “musone” dei motoscafi, mentre da aperta un’elica. Lo stelo è in mogano righettato, il leggendario materiale che ha reso uniche le barche Riva. Un’idea originale per regalare l’emozione di essere sempre a bordo.