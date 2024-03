I dolci tipici della festa in tutta Italia

Altri dolci molto tipici del 19 marzo sono i bignè e le zeppole di San Giuseppe. Molto spesso vengono confusi ma le differenze sono sia territoriali sia di preparazione. I bignè sono di originare romana. La crema è molto più fluida e sono completamente avvolti dalla pasta. Le zeppole di San Giuseppe, invece, sono di origine campana e hanno due differenze fondamentali. La prima è che la consistenza della crema è molto più pastosa. La seconda è che questa esce dalla pasta e in cima viene aggiunta un’amarena. La base della preparazione e gli ingredienti di questi due dolci, però sono identici. Servono infatti: burro, farina, uova e zucchero. In entrambi i casi, poi, il tutto viene fritto. Negli anni, però, hanno preso quota anche i bignè al forno: che sono sicuramente meno pesanti e calorici. In entrambi i casi, comunque, si tratta di una degna, dolcissima e buonissima conclusione di un pasto.