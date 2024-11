Gusto e qualità per un regalo top

Un gin dall'Etna Una bottiglia che somiglia quasi a un gioiello. È così che Apenera propone il suo gin per il Natale 2024. Un packaging raffinato che al suo interno nasconde un prodotto d'eccellenza realizzato esclusivamente con botaniche siciliane tra cui bacche di ginepro dell'Etna, agrumi, erbe aromatiche e miele di api nere. Il risultato è un gin morbido che ha la forza di raccontare la storia di un territorio unico.

La qualità in un pandoro Il Natale di Casa Manfredi si conferma golosissimo grazie ai suoi grandi lievitati. Oltre alle tre versioni del panettone (romanese, pere e cioccolato, gianduia e albicocca), merita attenzione anche il pandoro. Tutti i prodotti nascono da una lunga lievitazione naturale con lievito madre, lavorazione totalmente artigianale e una selezione di ingredienti di altissima qualità.

Il calendario dell'avvento è anche da bere (con il gin) Il calendario dell'avvento non è solo per golosi. E lo dimostra Nordés con la sua proposta dedicata ai gin lovers. Il calendario, ispirato ai colori e ai sapori della Galizia, nasconde 24 regali speciali con un design contemporaneo. Le sue caselle ospitano 8 mini bottiglie di Nordés, 4 bicchieri, 4 sottobicchieri, 2 piatti da aperitivo, 2 ciotole, 2 magneti, un grembiule e una borsa di stoffa.

Il cin cin delle feste Per andare sul sicuro, basta scegliere il vino giusto. Tra le tantissime proposte sul mercato c'è anche quella di Grosjean. Con Petite Arvine Les Frères 2022, l'azienda offre un bianco vinificato in purezza, fresco, minerale e con una nota sapida. E poi c'è il Pinot Noir Les Frères 2022, un vino dal colore rosso rubino equilibrato e persistente, con note speziate e sentori di frutti di bosco.

eccellenze made in italy L'Acetaia Malpighi ha dato vita a una serie di idee regalo esclusive e in edizione limitata tra cui il Cofanetto Pinzimonio. Un modo semplice per portare sulla tavola e celebrare questo rito unico. Il cofanetto comprende tre eccellenze del Made in Italy: l’Olio Extravergine d'Oliva Laudemio Frescolbaldi, l’Aceto Balsamico di Modena IGP Malpighi e le Perle di Tartufo nero Geofoods.

Un grande Omaggio alla tradizione milanese È già partita la caccia al panettone perfetto. E in lizza ovviamente c'è anche il lievitato sfornato dallo Chef Andrea Berton. Un panettone - che omaggia la tradizione milanese - di altissima qualità preparato con lievito madre e arricchito dalle migliori materie prime, mentre l'impasto è impreziosito dal profumo di vaniglia Bourbon.