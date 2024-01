Grandi spettacoli al Duse di Bologna il 6 gennaio

Epifania 2024 all’insegna dei grandi spettacoli al Duse di Bologna. Iniziando da “La Spada nella Roccia” (domani alle ore 18), il Musical Rock che è uno show dinamico per tutta la famiglia, comico, emozionante e dal ritmo travolgente. Un’ora e mezza di coinvolgimento, con i personaggi più noti delle storie del ciclo bretone, come Mago Merlino, Fata Morgana e Artù. Lo spettacolo racconta delle doti e delle virtù dei cavalieri, prime fra tutte fedeltà, giustizia e bontà. L’emozione della leggenda si mescola con il coinvolgimento irresistibile della musica rock, in un turbinio di ritmo e divertimento. Le musiche composte da due grandi musicisti di fama nazionale e internazionale, Piero Monterisi e Emanuele Brignola, rispecchiano l’energia e il travolgente divertimento tipici della compagnia Fantateatro. Lo spettacolo si arricchisce di esilaranti pupazzi e di incantevoli videoproiezioni creati da Federico Zuntini. Il 6 gennaio alle ore 21 e il 7 gennaio alle ore 16, sarà invece in scena “Lo Schiaccianoci”: dopo aver portato per anni sul palcoscenico Lo Schiaccianoci di Mario Piazza, il Balletto di Roma ne ha prodotto una nuova versione, balletto simbolo della tradizione natalizia, a firma di Massimiliano Volpini, su musica di P.I. Cajkovskij, con scene e costumi di Erika Carretta. La rilettura del coreografo è uno stimolo ecologico ad indagare sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro essere. Davvero un ottimo modo per riflettere su tanti importanti argomenti di vita.