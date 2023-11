Per prima cosa assicuratevi che il baccalà sia stato già dissalato, quindi privatelo della pelle e tritatelo finemente al coltello; una volta sminuzzato, mettetelo in una ciotola e aggiungete la maggiorana. In un'altra ciotola setacciate le due farine assieme al lievito in polvere, quindi, versate l'acqua ghiacciata a filo e mescolate con una frusta, fino a ottenere una pastella liscia, a questo punto unite il baccalà e mescolate il tutto. Aggiungete il pepe nero macinato, poi avvolgete con la pellicola trasparente e lasciate riposare l'impasto per circa 20 minuti. Scaldate l'olio di semi in un ampio tegame, una volta che l'olio sarà caldo, prelevate una porzione di impasto e lasciatela cadere nell'olio bollente. Friggete pochi pezzi per volta per circa 6-7 minuti, girandoli spesso in modo che si cuociano uniformemente. Quando saranno ben dorate scolate le frittelle su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Una volta pronte, servite le vostre frittelle di baccalà ancora calde.