Ecco la ricetta dell'agnello arrosto

Sbucciate gli spicchi d’aglio, tagliateli a metà e togliete l'anima. Distribuiteli nella pirofila e aggiungete i rametti di rosmarino e le foglie di salvia. Adagiatevi sopra l’agnello e fatelo rosolare a fuoco medio per circa 5 minuti, girandolo per farlo rosolare da ogni parte. Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e fate sfumare, poi aggiustate di sale e di pepe. A questo punto, infornate la pirofila nel forno preriscaldato a 170° per un’ora. Controllate la cottura per evitare che l’agnello si bruci oppure si asciughi troppo. Ogni 15 minuti bagnatelo con il sughetto che si sarà formato e giratelo. Nel caso si stesse asciugando troppo, versate nella pirofila mezzo bicchiere di brodo. Trascorsa un’ora, alzate la temperatura e portatela a 200°, in questo modo l’esterno dell’agnello diventerà croccante. Girate la carne e cuocetela per altri 15 minuti, bagnandola di tanto in tanto. Una volta cotto, togliete l’agnello dal forno e lasciatelo riposare fino a quando non si intiepidirà.