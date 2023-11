Tritate finemente la mezza cipolla rossa e fatela soffriggere con il burro in un'ampia casseruola; quando la cipolla comincerà a imbiondire, unite i fegatini di pollo (abbiate cura di pulirli bene, togliendo eventuali filamenti). Cuocete per circa 15 minuti, mescolando spesso, facendo attenzione, durante la cottura, di bagnare i fegatini con il brodo. Trascorso il quarto d'ora toglieteli dal fuoco e tritateli grossolanamente: se vi piace prendete un tagliere e tagliateli al coltello, oppure utilizzate un mixer tritatutto. Una volta tritati rimetteteli nel tegame e aggiungete i capperi, i filetti di acciuga (puliti e tritati), sale e pepe. Cuocete il tutto per altri 15 minuti, sempre bagnando con del brodo all'occorrenza, fate attenzione che l’impasto risulti spalmabile. Nel frattempo tagliate il pane e tostatelo leggermente in forno. Spalmate su ogni fetta la salsa preparata, aiutandovi con un cucchiaio. I vostri crostini di fegatini toscani sono pronti per essere portati in tavola e gustati.