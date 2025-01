Come e dove si festeggia il 6 gennaio in Europa. A spasso tra usanze e tradizioni popolari

Prima di immergerci nel fantastico mondo della festa delle Befana è bene chiarire subito che questa ricorrenza, così come la conosciamo, esiste solo in Italia; se invece parliamo di Epifania, beh, allora le cose cambiano e possiamo dire che questa viene festeggiata anche in altri Paesi. Quindi, dove si festeggia la Befana - o meglio l'Epifania - nel mondo? Iniziamo dai nostri cugini d'oltralpe: niente carbone in Francia, per festeggiare l’Epifania non si omaggia alcuna vecchina dagli abiti sgualciti o dalle scarpe rotte ma qui la Befana è un re o una regina e si festeggia mangiando un dolce speciale (le Gallette des Rois per l'appunto), all’interno del quale si nasconde una fava, per cui chi la trova diventa per quel giorno il re o la regina della festa. In Islanda la leggenda vuole che la Befana sia nientemeno che la moglie di Babbo Natale perciò, in occasione dell'Epifania, si festeggia il "maschio" della Befana. Il 6 gennaio, tredicesimo giorno dopo Natale, segna anche la fine delle festività natalizie e per l'occasione si organizza una fiaccolata alla quale partecipano sia Babbo Natale che il re e la regina degli elfi, che culmina con uno spettacolo di fuochi d'artificio. In Germania il 6 gennaio è il giorno della venuta dei Re Magi: in occasione di questa ricorrenza (che però, occorre dire, non è un vero e proprio giorno festivo) i preti vanno di casa in casa per chiedere delle donazioni recitando dei versi o addirittura intonando una canzone sacra, mentre le persone di religione cattolica solitamente si recano in chiesa. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, fuori le case della Baviera, i ragazzi usano scrivere le iniziali dei nomi dei tre Magi, "KMB", seguito dal numero dell'anno in corso: in questo modo danno il benvenuto ai re, nella speranza che il loro passaggio porti prosperità per tutto l'anno. Tra le più folkloristiche, la festa dell'epifania in Spagna si festeggia con tutti i bambini che aspettano che i Re Magi gli lascino dei doni. La notte tra il 5 e il 6 di gennaio si preparano all’arrivo dei Magi lasciando davanti alla porta un bicchier d’acqua e anche qualcosa da mangiare e persino una scarpa piena di paglia o di grano per far mangiare i cammelli dei Re Magi lungo il cammino; il giorno dopo i bimbi troveranno quelle calzature piene di dolciumi. In molte città spagnole poi si tiene il corteo dei Re Magi, in cui i Re sfilano per le vie cittadine su dei carri riccamente decorati.