Cari amici sportivi saranno feste super

Lily 2 Active è lo smartwatch più piccolo della linea di Garmin. Ogni modello della gamma presenta anche una piccola cassa in metallo, un cinturino in silicone e una lente con motivo esclusivo. Oltre al GPS integrato, vanta tutte le funzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dei propri allenamenti e contiene app integrate per tennis, pickleball, ciclismo indoor e golf. Inoltre, la funzione Garmin Coach mette a disposizione piani proposti da allenatori esperti.

Leggerezza e resistenza al freddo

La giacca per sci alpinismo della linea Swisswool Piz Boé di Ortovox ha il suo punto di forza nella lana svizzera da 60 g/m², per un rapporto peso-isolamento ideale nelle giornate fredde. L’esterno, fatto di Pertex Quantum, resiste all’acqua, al vento e agli elementi esterni, mentre gli inserti elasticizzati Merino Airsolation garantiscono libertà di movimento. Le tasche sono accessibili anche con zaino o imbracatura. A completare il tutto i polsini e la cintura, anch’essi resistenti al freddo.

Ideale per i professionisti

Il modello Revolution di Northwave è frutto della pluridecennale esperienza del brand apprezzato dai grandi campioni e dagli appassionati. Una scarpa contraddistinta dall’innovativa suola Morph Carbon in carbonio composito, con soluzioni ispirate al mondo del professionisti e con un’estetica che parla la lingua della massima tecnicità. Ideale per ciclisti ambiziosi che possono fare la differenza in termini di prestazioni, ma senza rinunciare mai a comodità, resistenza e durevolezza.

Colpi potenti con la nuova pala

La Elite Control di Macron unisce precisione e stabilità con tecnologie avanzate per prestazioni eccellenti. Il sistema APEX Hole esalta la potenza, la Spin Boost Surface massimizza il grip e i materiali RHEON riducono le vibrazioni per un comfort superiore. Realizzata in Carbonio 40x20K, è ideale per controllo e reattività. Disponibile anche in versione diamante – Elite Power –, perfetta per chi desidera maggiore potenza nei colpi.

Grande novità per i tennisti

La nuova Adizero Ubersonic 5 è progettata per aiutare i tennisti a esprimere tutta la loro rapidità in campo. Qui, la tecnologia Speedframe compare per la prima volta in una scarpa da tennis, consentendo ai giocatori di bloccare il tallone e la parte centrale del piede per sostenerlo il piede durante i cambi di direzione. L'intersuola Lightstrike offre un mix di ammortizzazione leggera e reattività, grazie ad un baricentro più basso. In ultimo, la tomaia traspirante garantisce ulteriore comfort.

Qualità in carbonio

Il casco Carbon Rpha 12 di HJC è dotato di una calotta in carbonio di prima qualità, utilizzato nelle industrie avanzate, e capace di offrire elevata elasticità, efficace dispersione degli impatti e peso estremamente ridotto pur garantendo la massima resistenza agli urti e un design ultraleggero. La Visiera Pinlock Ready HJ-42 fornisce una protezione UV del 99%. L’interno, con tessuto antibatterico avanzato, permette una migliore traspirazione dell’umidità e una funzione di asciugatura rapida.