Alla ricerca del perfect gift di Natale

“REGALARE” VAN GOGH

Prevendite disponibili per la “mostra dei record”, che da Roma passa a Trieste, dal 22 febbraio 2024. Uno straordinario allestimento dedicato all’artista più amato di ogni tempo, Vincent van Gogh, che sarà arricchito da una presenza speciale: i ritratti di Monsieur e Madame Ginoux (i proprietari del caffè di Arles frequentato da Van Gogh), conservati l’uno al Kröller-Müller Museum di Otterlo e l’altra alla Galleria Nazionale di Roma. MOMENTI DI MAGIA

Sesta edizione dello spettacolare “Festival della Magia” ideato e condotto da Raul Cremona, che anche quest’anno vedrà calcare il palcoscenico da un cast di artisti eccezionali provenienti da tutto il mondo, dal 3 al 7 gennaio 2024, al Teatro Manzoni di Milano. Ben due i rappresentanti della magia asiatica, la scuola che in questi anni sta sfornando i più grandi talenti della magia mondiale. VERSIONI A CONFRONTO

Nel primo libro di Tommaso Foglia, “Dolci si nasce. Pastry chef si diventa”, un’interessante proposta per i tanti appassionati: le ricette dei dolci più amati della grande tradizione in due versioni, quella “classica”, per apprendere le basi, e la versione “pastry chef”, una rivisitazione in cui Tommaso Foglia dà libero sfogo alla vena creativa. SPAZIO ALLE SERIE TV

“Le 250 serie TV da non perdere” di Mario Sesti, con introduzione di Carlo Verdone, è una guida indispensabile al meglio della nuova serialità televisiva, il fenomeno culturale e di consumo più rilevante degli ultimi 20 anni. Tra i più autorevoli critici cinematografici, ha raccolto le recensioni delle migliori serie TV: 250 titoli da non perdere. TAYLOR IN EUROPA

Grande attesa per il “Taylor Swift | The Eras Tour”. Il tour europeo Taylor Swift inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra. Tra le tappe previste, anche una italiana prevista per il 13 Luglio allo Stadio San Siro di Milano. Per sostenere i fan che vogliono assistere agli spettacoli, è possibile registrarsi alla pagina ufficiale prima della messa in vendita. IL LATO INTIMO DI ELISA

Con un’uscita quasi a sorpresa, Elisa ha da poco pubblicato il suo nuovo album “Intimate”, un disco registrato in presa diretta nei mitici studi londinesi di Abbey Road, proprio quelli dei Beatles. La cantautrice reinterpreta, con supervisione di Dardust, i suoi grandi successi e aggiunge due nuove canzoni tra cui il singolo “Quando nevica”, che ha anticipato l’uscita dell’album, scritta con Calcutta.