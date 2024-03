L'agnello al forno con patate è una ricetta che si ritrova spessissimo nelle ricorrenze più importanti: una su tutte è proprio quella del pranzo della domenica di Pasqua, in cui è assoluto protagonista. Iniziate la preparazione dell'agnello al forno con patate mettendo a marinare la carne in una ciotola con il vino bianco, 1 cucchiaio d'olio evo, l'aglio e il ginepro schiacciato, l'alloro, il rosmarino e il timo. Coprite il tutto con pellicola alimentare e ponete in frigorifero per almeno 2 ore (vi consigliamo di fare questa operazione la sera prima). Trascorso questo tempo scolate l'agnello e mettetelo in una pirofila ben oliata, insieme alle patate sbucciate e tagliate. Salate, pepate, condite con l'olio, unite le erbe aromatiche della marinatura e il cipollotto a fettine. Cuocete il tutto in forno già caldo a 200° per circa 1 ora, i tempi potrebbero variare a seconda delle dimensioni dei pezzi di carne. Sia la carne che le patate dovranno essere ben dorate. Sfornate e servite ben caldo.