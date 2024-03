Adrenalina e divertimento: un'esperienza insieme al papà

Decidere cosa regalare al proprio padre per la festa del papà non è sempre semplice. Negli anni, infatti, si rischia di scadere nella noia e nel ridondante. Se si vuole fare un regalo materiale, dopo un po’ di tempo, si finisce per comprare sempre le stesse cose. Ci possono essere, però, delle alternative molto valide e divertenti. Una giornata insieme facendo un’attività particolare, infatti, non capita spesso e può stupire. Un esempio può essere, sicuramente, passare un giorno in un circuito guidando una supercar. Non è una cosa che capita sempre. Vicino Firenze, al circuito del Mugello, è possibile guidare la McLaren Altura. In questo caso si tratta di una delle macchine più ambite dagli appassionati e più belle da guidare. Il regalo comprende anche degli insegnamenti da parte di un istruttore per migliorare nella guida. L’attività dura in tutto due ore, che sono comprensive anche di questi 15 minuti di insegnamenti. Un’altra alternativa è quella della guida rally su sabbia. Anche in questo caso ci sarà prima una parte teorica in cui si riceveranno vari insegnamenti e poi la parte pratica. L’esperienza, in questo caso, sarà di due ore e mezza. Nel caso, invece, non si è appassionati di macchine ma si vuole vivere emozioni forti, un’alternativa è il parapendio. In questo caso si può fare nelle vicinanze di Lucca. Il volo dura 15-20 minuti e viene fatto insieme a un pilota del circuito della coppa del Mondo di parapendio. Sempre per le emozioni forti e per la passione del volo c’è l’alternativa di un piccolo aeroplano. In questo caso, poi, si viene coinvolti anche in manovre emozionanti e belle. Queste alternative sono molto importanti anche per cercare di ritagliarsi del tempo per stare insieme. Con tutti gli impegni giornalieri riuscire a prendersi del tempo per stare insieme è sempre molto importante e fondamentale. Non scegliendo una cosa materiale, poi, si crea un ricordo che si porterà sempre nel cuore. Queste sono anche esperienze che capitano poche volte nella vita. Guidare una macchina sportiva o, addirittura, fare un volo con il parapendio è una cosa molto inusuale.