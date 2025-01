A Pistoia 30 anni di festeggiamenti con il lancio giù dal campanile!

In Toscana il 6 di gennaio la Befana non si limita a calarsi giù per i comignoli dei camini ma si getta col paracadute e addirittura si lancia dai campanili: esattamente quello che avviene a Pistoia, tra le città toscane dove si respira maggiormente tutta la magia di questa ricorrenza. La Festa della Befana a Pistoia quest'anno festeggia i 30 anni: davvero un bel traguardo per la vecchietta più amata da grandi e piccini che ogni anno, in piazza del Duomo, regala tante emozioni. Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi ha tutte le intenzioni di restarlo, in nome di una tradizione antica come la Befana e, proprio come lei, destinata a non invecchiare mai. Il programma avrà inizio il 6 gennaio a partire dalle ore 16.15 in piazza del Duomo, la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia. In questo periodo dell’anno questa cittadina medioevale si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino all’Epifania: mostre, concerti, mercatini e molti altri eventi saranno l’occasione giusta per visitare la città soprattutto in occasione della Befana: nella città zebrata questa ricorrenza si festeggia sin dalla mattina con l’iniziativa Girogioco a cura dei Rioni cittadini: in piazza del Duomo saranno allestiti dei banchi dove i bambini potranno portare un giocattolo in buone condizioni e sceglierne un altro. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30, all'interno delle sale affrescate del Palazzo Comunale si potrà ancora far visita alla Casa di Babbo Natale, mentre Piazza San Francesco sarà "illuminata" dalle "Luci d’Oriente: I Re Magi arrivano a Pistoia": un corteo storico che, snodandosi per le vie principali della centro città, accompagnerà i tre Re Magi presso la Cattedrale di San Zeno, dove presenteranno i loro doni ai piedi del Presepe allestito nella Cripta.