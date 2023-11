A Natale regala l'eleganza

I foulard Mantero sono testimoni di una nuova, moderna, creativa allure. Declinati in nuove cromie che seguono la palette di stagione, confermano la vitalità straordinaria della loro creatività tutta italiana. Capi realizzati a mano con stampe e tessuti pregiati, dove colore e stampa rivelano la personalità di chi li indossa. Iconici e senza tempo.

PIUME E MORBIDEZZA L’abito corto a costine con collo alto e piume di Twinset Girl - disponibile in rosa ma anche in nero - è quello giusto per le occasioni speciali di ogni bambina. In viscosa, con logo Oval T in metallo al centro e passamanerie di piume rimovibili, applicate ai polsi con bottoncini. La soluzione di stile perfetta per le feste di stagione e non solo.

DELICATI SEGNATEMPO Delicati segnatempo dal gusto retrò: è la collezione Darling di Breil. Piccole e leziose casse d’acciaio rotonde del diametro di 18 mm, impreziosite da lunetta lavorata con effetto cesellato che riflette la luce e crea tridimensionalità. La corona zigrinata aggiunge un tocco raffinato: i quadranti dal design essenziale con lavorazione effetto sunray presentano indici a bastone per indicare le ore.

PELLE PRIMA CLASSE Borse, zaini, tracolle da uomo Alviero Martini rappresentano l’equilibrio perfetto tra eleganza e funzionalità con attenzione alla qualità. Da portare con sé a lavoro o durante un weekend fuori porta o da sfoggiare semplicemente nel tempo libero. Ogni modello è arricchito dalla cartina geografica stampata sulla tasca frontale ed è rifinito dal logo Prima Classe frontale. Fashion e comodità garantite.

sTILE E VERSATILITÀ Iconica e attuale, la borsa must di Twinset regala un twist inedito al look. La top handle “Cécile”: effetto pelle di vitello a grana naturale con apertura profilata da smerlo e borchie a mezza sfera, chiusura con zip a doppio cursore, manico e tracolla rimovibile con moschettoni per portare la borsa a spalla o cross-body, logo Oval T davanti, galvaniche color oro. Una borsa capiente ed elegante.

DAL FASCINO UNICO La linea Anniversary More di Recarlo è dedicata all'amore indissolubile e si compone di anelli in oro giallo o bianco, dalle linee minimali e universali, che s’abbinano tra loro e con qualsiasi altro anello, per uno stile personale e unico. Il dettaglio che fa la differenza è il design: due cuori agli opposti che si attraggono, come simbolo dell'unione perfetta tra due che si amano. La scelta perfetta per esprimere amore con stile e raffinatezza.