Roma, 7 marzo 2019 - Una bella mimosa e un simpatico messaggino con frasi di aguri da accompagnare a immagini divertenti. Quale modo migliore per celebrare la Festa della Donna 2019? Per rendere il vostro pensiero davvero speciale nella 'Giornata internazionale della donna', vi proponiamo una selezione di frasi originali e aforismi famosi da inviare magari via Whatsapp, Facebook o sms. Come diceva Oriana Fallaci - per iniziare subito con una citazione famosa - essere donna "è un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai". Cerchiamo le parole giuste per ricordarlo.

FRASI ORIGINALI

- L'8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri amore mio

- Non serve un fiore per onorare la donna, ma piccoli gesti d'amore e quotidiano rispetto (Anonimo)

- Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri amore

- Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell'anno

- Io e te, due disastri della natura. Se chi dice donna dice danno, noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia. Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia!

- Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande!

- Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna!

- Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero

- Che questo giorno possa essere per te allegro come il giallo della mimosa e dolce e intenso come il suo profumo. Tanti auguri!

CITAZIONI CELEBRI

- Non è vero che non si possa vivere senza una donna. È vero soltanto che senza una donna non si può aver vissuto. (Karl Kraus)

- La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata (William Shakespeare)

- Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti (dal film Titanic)

- Non è mai esistito un grande uomo che non abbia avuto una grande madre (Olive Schreiner)

- Dopo le ferite, ciò che le donne fanno meglio è il bendaggio (Jules Barbey d’Aurevilly)

- Non si nasce donna: si diventa (Simone de Beauvoir)

- Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore (Victor Hugo)

- Le donne sostengono la metà del cielo (Proverbio cinese)

- Essere donna è un compito terribilmente difficile perché consiste nell'avere a che fare con gli uomini (Joseph Conrad)

- Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai (Oriana Fallaci)

- Che cosa sarebbe l'umanità, signore, senza la donna? Sarebbe scarsa, signore, terribilmente scarsa. (Mark Twain)

- Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole (Coco Chanel)

- Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle (Denis Diderot)

- Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti (Ginger Rogers)

