Un’elettronica sofisticata Strumenti di facile utilizzo

GNA ha scelto l’edizione 2023 di Macfrut, l’appuntamento più importante della filiera ortofrutticola italiana che si terrà a Rimini dal 3 al 5 maggio, per tornare a far sentire la propria voce e per presentare le sue ultime innovazioni nel confezionamento alla clientela. A Macfrut 2023 sarà esposta la macchina confezionatrice orizzontale Flow Pack AV550 per il confezionamento di prodotti sfusi senza vaschetta e l’applicatore di copertine Wrap Box 600 per il confezionamento di scatole di varie dimensioni. Entrambe le macchine lavorano anche con materiali compostabili, riciclabili e ecosostenibili, offrendo una grande varietà di soluzioni attraenti. La AV550 è una confezionatrice a testa traslante con la bobina di film posta nella parte inferiore della macchina per permettere al prodotto di entrare in macchina già appoggiato sul film. Ciò permette il confezionamento nell’ortofrutta di prodotti irregolari come cavoli, broccoli, iceberg, sedano, finocchio, prodotti da forno, carni e prodotti non alimentari. In grado di confezionare sia in flow-pack che in termoretrazione anche plateaux 20x30, 30x40, 30x50 cm. Un’elettronica sofisticata ma di facile utilizzo gestisce tutte le funzioni della macchina. Sarà esposta in fiera anche la Wrap Box 600 progettata per incollare a caldo su plateaux di cartone o legno copertine in film micro o macro forato, in film e rete plastica estrusa, in carta e rete tessile. Durante l’evento sarà presentata anche l’ultima novità della gamma produttiva: la confezionatrice verticale Robinia e il Pick&Place per buste Octopus. Una confezionatrice a moto continuo che può confezionare prodotti secchi e umidi in buste di diverse dimensioni e forme. Progettata per realizzare confezioni fino a 350 mm di larghezza con velocità massima di confezionamento pari a 100 Rpm. E’ costruita con design a telaio aperto e garantisce ottima sanificabilità anche in ambienti difficili. La nuova piattaforma elettronica permette alla macchina di funzionare in modalità ‘box motion’ con tempi e pressione di saldatura maggiori e di ottenere le stesse prestazioni di una macchina con ganascia rotativa, quando la rapidità diviene un fattore essenziale. Il Pick&Place per buste Octopus è un sistema robotizzato all’avanguardia, per il riempimento in automatico di box Ifco eo cartone con buste verticali. Con questo prodotto GNA riconferma l’alta qualità delle proprie innovazioni.