"Quando un prodotto diventa esperienza"

"Sin dai primi passi della nostra lunga storia produttiva abbiamo messo la sostenibilità, la sicurezza e la salute sul lavoro al primo posto – sottolinea Franco Manfredini, presidente Casalgrande Padana – dialogando con le comunità locali,creando progetti speciali rivolti al sociale e al bene comune. Nella nostra filosofia, made in Italy non significa solo bellezza o lusso, ma anche eticità, impegno e senso di responsabilità. Valori che ci hanno permesso di trasformare un prodotto in un’esperienza da condividere".