Tonino Lamborghini TOTAL LIVING nel mondo

"Il lusso non è semplicemente ricchezza materiale, ma piuttosto uno stato d’animo, una caratteristica dello spirito: il coraggio di ripensare il vivere quotidiano per trasformarlo in un’esperienza straordinaria, godendo dei piaceri più autentici della vita attraverso l’eccellenza del design italiano".

Il concept Total living rappresenta l’evoluzione della brandizzazione delle collezioni di arredamento della Tonino Lamborghini. Studiato per supportare i progetti Real Estate e Hospitality, hotel, club, ristoranti, raggruppa le collaborazioni della Tonino Lamborghini nel mondo dell’interior design, al fine di donare un carattere unico e riconoscibile a living room, bed room, offices, kitchens ospitati all’interno dei propri building.

"Una tradizione – spiegano dal Gruppo – che affonda le sue radici nella storia di famiglia e continua ad evolversi per rendere Tonino Lamborghini simbolo mondiale di eleganza, distinzione e prestigio". L’obiettivo è condividere esperienze indimenticabili e uniche attraverso un nuovo modo di intendere l’abitare di lusso. "Sulla scia di una tradizione di eccellenza, che ha portato il nostro inconfondibile design in oltre 50 Paesi, le collezioni Total Living di Tonino Lamborghini abbracciano un ventaglio completo di soluzioni per abbellire case, residenze e uffici, allo scopo di soddisfare anche i gusti più raffinati della nostra distintiva clientela. Le nostre proposte spaziano dal settore residenziale a quello dell’hospitality, e persino nell’ambito immobiliare di alta gamma: non esiste spazio che non possa diventare un esempio di iconico stile italiano".

Dal 2011 il brand si è progressivamente sempre più consolidato come Luxury Lifestyle Experience Brand a tutto tondo, lanciando i primi progetti di hotel a cinque stelle in Cina e segnando la svolta verso il mondo del business immobiliare e dell’hospitality. "Dal 2020 al 2023 in particolare Tonino Lamborghini S.p.A. si espande a livello globale con nuove iniziative. "Il Brasile ha visto l’ascesa delle Residenze Balneário Camboriú, e la Cina quello delle Torri Tonino Lamborghini a Chengdu. Progetti entusiasmanti includono Apartments São Paulo in Brasile, Tonino Lamborghini Library Boutique Hotel a Suzhou e Tonino Lamborghini Residences nella nuova capitale dell’Egitto".

Mentre nel 2024, il Gruppo ha annunciato lo sviluppo di una comunità residenziale di lusso nel cuore di Dubai, e nel 2025 comunicherà nuovi progetti a brand Tonino Lamborghini in ambito residenziale, destinati a diventare modelli di riferimento internazionali.

"Portiamo materiali e design italiani, che sono alla base dello stile Tonino Lamborghini. È molto importante portare elementi di stile di vita ai residenti, non solo con il marchio sulla facciata dell’edificio, ma anche fornendo l’esperienza dello stile di vita italiano in ogni elemento degli interni", sottolinea il fondatore e presidente del marchio Tonino Lamborghini. "Non possiamo portare l’Italia a Dubai, ma possiamo portare lo stile di vita italiano in questo mercato". Secondo Savills, il mercato immobiliare globale ha subito un rallentamento, soprattutto negli Stati Uniti e nell’UE, a causa dell’aumento dei tassi di interesse.

Nel 2023, tuttavia, il mercato di Dubai ha contrastato questa tendenza, registrando un aumento impressionante di oltre il 36,7% in valore e del 33,8% in numero di transazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. Le residenze di marca hanno mostrato una notevole resilienza di fronte a queste sfide globali, con un aumento di oltre il 160% nell’ultimo decennio.

Il complesso comprenderà circa 750.000 metri quadrati di superficie composta da 2 edifici di 6 piani e 2 edifici di 12 piani. Ogni edificio avrà 2 livelli di parcheggio e offrirà una gamma di appartamenti da 1 a 4 camere da letto con materiali, interior design, finiture e cucine dal design a marchio Tonino Lamborghini, stabilendo un nuovo standard di qualità e attenzione ai dettagli.

"Forti di un’esperienza – rimarcano con orgoglio dal gruppo – che ha portato l’inconfondibile design del marchio del toro in tutto il mondo, le collezioni total living brand Tonino Lamborghini comprendono un sistema completo per arredare hotel, residence e uffici con un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti, spaziando dal residenziale all’ospitalità e agli immobili di pregio, all’insegna del puro lusso italiano.