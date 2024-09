Appuntamento in Fiera Bologna. Nei 15 padiglioni 606 espositori

Tutto pronto, presso i padiglioni di BolognaFiere, per l’edizione numero 41 di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, appuntamento centrale nel panorama fieristico internazionale di settore. Riparte, Cersaie, dai riscontri lusinghieri di pubblico – oltre 91mila visitatori – registrati nel 2023, e riparte dal sold out che riempie i 145mila metri quadri di superficie. Quindici padiglioni, 606 espositori e ragguardevole rappresentanza estera (il 38%) proveniente da 25 diversi paesi che da una parte testimoniano l’appeal dell’appuntamento bolognese, dall’altra ne confermano la dimensione internazionale, espressa anche dai 230 operatori invitati nell’ambito di Cersaie Business, promosso dagli organizzatori (Confindustria Ceramica ed Edi.Cer) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e ICE. Le superfici ceramiche costituiranno il segmento predominante, seguite dall’arredobagno, dalle superfici non ceramiche, dalle finiture e dalle imprese specializzate nella posa della ceramica: proposta ampia, che fa il paio con un programma culturale di livello (tra gli ospiti il Premio Pritzker Riken Yamamoto) che alterna gli appuntamenti della rassegna ‘Costruire, abitare, pensare’ ai ‘Café della stampa’ presso il centro servizi ‘The square’ allestito ex novo da Dario Curatolo. Uno spazio mille metri quadrati, luogo di incontro, condivisione e convivialità che ospiterà un auditorium, una libreria dedicata al design e una lounge.