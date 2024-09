Da oltre 60 anni focus su ambiente e ricerca

Casalgrande Padana produce da oltre 60 anni materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design. "Una realtà produttiva di eccellenza, caratterizzata da una politica industriale fortemente orientata all’innovazione e al rispetto dell’ambiente e da un’intensa attività di ricerca e sperimentazione, per un continuo miglioramento del prodotto sia a livello estetico che prestazionale".

I volumi di produzione e di vendita in costante crescita sono la testimonianza più concreta della capacità dell’azienda di interpretare l’evoluzione e le tendenze del mercato, come le stesse cifre dimostrano: il gruppo conta oltre 1000 dipendenti, impiegati in cinque stabilimenti ad alto contenuto tecnologico, situati nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo, su una superficie complessiva di 700.000 metri quadrati.

Rispetto delle risorse naturali, protezione dell’ambiente e responsabilità sociale sono caratteri profondamente radicati nel dna dell’azienda, costantemente impegnata nella ricerca dell’eccellenza con l’obiettivo di rispondere esaurientemente a qualsiasi esigenza in tutti gli ambiti di intervento architettonico.

L’offerta si qualifica anche sul piano dei servizi, mediante la struttura Padana Engineering, società di consulenza specializzata nella fornitura di assistenza in ogni fase del lavoro, dalla selezione dei materiali allo sviluppo del progetto.

Il Centro Ricerche dell’azienda sviluppa continuamente prodotti innovativi e soluzioni all’avanguardia per le necessità delle moderne costruzioni: dai rivestimenti di facciata alle pavimentazioni tecniche (sopraelevate, galleggianti, industriali), dalle soluzioni per favorire la massima fruibilità degli spazi pubblici e l’abbattimento delle barriere architettoniche ai rivestimenti per piscine; fino alla nuova frontiera delle ceramiche bioattive per l’architettura con la rivoluzionaria linea di piastrelle in grès porcellanato.