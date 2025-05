Il vestito del Papa quando si affaccia da San Pietro: già un messaggio per il mondo

Roma, 8 maggio 2025 – Quando tutti gli occhi sono puntati sulla Loggia delle Benedizioni della basilica di San Pietro, come nel caso dell'elezione del papa, nessun dettaglio può sfuggire. E questo vale anche per il tipico vestito bianco del pontefice.

Una volta eletto, il fortunato - o secondo molti dei suoi colleghi, lo “sventurato” - cardinale scelto dal Conclave, viene condotto nella cosiddetta 'stanza delle lacrime', dove per la prima volta indossa i classici paramenti bianchi. Lì troverà tre abiti di diverse misure standard, che possono adattarsi alla sua corporatura.

I paramenti del Papa nella 'stanza delle lacrime'. Vengono indossati dal pontefice una volta eletto

Il nome del vestito è 'abito talare', che deriva dal latino 'talus', tallone. Si ispira infatti alle vesti dei sacerdoti ebrei, che scende proprio fino a quel punto. Nell'ambito della Chiesa cattolica, non si tratta di un paramento riservato solo ai pontefici: tutti i membri del clero lo indossano, sebbene di colore diverso. Il presbitero e il seminarista ne hanno uno di colore nero classico; i vescovi lo hanno nero bordato di paonazzo; i cardinali, infine, lo indossano con i dettagli in rosso cremisi. Lo zucchetto, il copricapo che ricorda la kippah ebraica, è prevista per tutti ad eccezione dei semplici presbiteri, in accordo col colore dei dettagli. Sempre i vescovi, i cardinali e il papa possono abbinare l'abito talare con la pellegrina, una veste che copre le spalle, ma aperta sul petto. Per differenziarsi dal successore Francesco, l'emerito Papa Benedetto XVI decise di indossare la veste talare senza pellegrina.

Simile a quest'ultima è la mozzetta: la differenza sta nel fatto che è chiusa sul davanti con dei bottoni. Celebre è quella rossa o bianca bordata di ermellino, molto amata da Ratzinger ma mai indossata da Bergoglio, che generalmente ha sempre rifiutato di vestire paramenti in più al semplice abito talare, insomma senza quegli eccessi che tanto detestava.

Il modo in cui il papa si affaccia dalla Loggia delle Benedizioni è dunque già un primissimo biglietto da visita: se manca il mozzetto di seta rossa, che la tradizione vuole indossato al momento dell'elezione, probabilmente il neo pontefice vuole comunicare una continuità con Francesco.