Requisiti e chiarimenti: interviene l'Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato ad inizio mese sul proprio sito istituzionale i primi chiarimenti sulla patente a punti, fornendo importanti precisazioni a tal riguardo. Va ancora una volta sottolineato che la patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri ed è realizzata secondo un sistema di crediti "a scalare", che scattano nel caso di inosservanza degli obblighi in materia antinfortunistica. L'Ispettorato, in particolare, fornisce chiarimenti utili sui requisiti richiesti per il rilascio della patente. Tra questi, il T.u. Sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede la redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). L'INL precisa che se l'impresa ha più unità produttive “e, quindi, eventualmente più datori di lavoro”, tutti i datori di lavoro devono aver nominato i Rspp e redatto i relativi Dvr. L'Ispettorato precisa inoltre che fino all'entrata in vigore del futuro accordo Stato-Regioni in materia di formazione, per ora ancora in bozza, l'impresa per ottenere la patente deve dichiarare di aver adempiuto agli obblighi formativi tenendo conto della normativa vigente alla data di presentazione della dichiarazione. Utili specifiche che di certo contribuiranno a rendere la normativa decisamente più chiara ed accessibile.