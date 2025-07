Dazi, accordo tra Usa e Ue: da agosto imposta fissata al 15%. Trump: “È l'intesa più importante”

Roma, 27 luglio 2025 – Stavolta non è arrivata, come qualcuno temeva fino all’ultimo, la doccia scozzese di Donald Trump. Nel tardo pomeriggio di Turnberry, estuario del fiume Clyde, sud-ovest della Scozia, il presidente Usa e Ursula von der Leyen annunciano l’accordo su dazi tra Europa e America. La tariffa base sarà al 15% dal primo agosto, come ventilato da giorni, ma ci saranno esenzioni ed eccezioni, come anche acquisti europei per 750 miliardi di energia e armi e investimenti per 600 miliardi. E, allora, non sarà tanto agevole, alla fine, tirare le somme per scoprire l’entità del danno che comunque ci sarà per imprese e famiglie delle due sponde dell’Atlantico: 23 miliardi di euro il conto per l’Italia secondo la stima del Centro studi di Confindustria.

Donald Trump e Ursula von der Leyen

Ma per ora prevalgono i toni del successo raggiunto, più che altro, per il fronte europeo, come scampato pericolo. "La più grande intesa mai raggiunta", avvisano insieme i due protagonisti della partita. Ma nelle cancellerie del Vecchio Continente resta alta la cautela. Da Berlino si fa sapere che si "evita un’escalation inutile". La reazione del governo italiano è affidata a una dichiarazione congiunta della premier Giorgia Meloni e dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini: "Nelle more di valutare i dettagli dell’intesa, giudichiamo sostenibile la base dell’accordo sui dazi al 15%, soprattutto se questa percentuale ricomprende e non si somma ai dazi precedenti, come invece era previsto inizialmente". La Ue però, è la richiesta da Roma, aiuti i settori più colpiti.

Il summit

Le delegazioni arrivano al resort del tycoon in Scozia tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. Per Bruxelles c’è la presidente, ma c’è anche una squadra ai massimi livelli: il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, Bjorn Seibert, Sabine Weyand, inflessibile negoziatrice della Brexit, Tomas Baert. Altrettanto robusto il team di Trump: il segretario al commercio Howard Lutnick su tutti, con gli altri due negoziatori Miller e Greer. Il presidente Usa ripete che le possibilità dell’accordo sono al 50% e che in ogni caso non si scenderà sotto il 15%. E provoca: "Ursula ha fatto un grande lavoro per l’Ue, non per noi". Ma von der Leyen insisteva: "Vedrò Trump solo per chiudere l’accordo, non per discutere". E così è stato. Il faccia a faccia, dopo che le delegazioni hanno sistemato i punti mancanti, comincia a metà pomeriggio e alle 19.30 in Italia l’intesa è annunciata. "Abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente per entrambe le parti, è un accordo molto potente ed è il più grande di tutti. Credo che porterà molta unità e amicizia", incalza Trump. "È un buon accordo – specifica von der Leyen –. Sono state trattative difficili, lo sapevo dall’inizio ed è stato davvero molto difficile, ma siamo giunti a una buona conclusione: si supera una fase di incertezza. Senza accordo, avremmo avuto dazi al 30%".

La tariffa base

La tariffa base generalizzata è fissata al 15%. I dazi su acciaio e alluminio restano al 50%, spiega Trump. E von der Leyen specifica che si tornerà al sistema delle quote. Per le auto il tycoon parla di accordo "ottimo". E, in realtà, per l’automotive si passa da quasi il 30 al 15%. Ma – mette a fuoco la presidente Ue – "la stessa vale anche per semiconduttori e farmaceutica". L’esclusione della farmaceutica, come anticipato da Trump, appare rientrata. Per von der Leyen "abbiamo anche concordato dazi zero per zero su una serie di prodotti strategici: tra questi rientrano tutti gli aeromobili e i relativi componenti, alcuni prodotti chimici, alcuni farmaci generici, apparecchiature a semiconduttori, alcuni prodotti agricoli, risorse naturali e materie prime essenziali. Continueremo a lavorare per aggiungere altri prodotti a questo elenco".

Investimenti

L’altra faccia dell’intesa è l’impegno europeo all’acquisto di energia per 750 miliardi di dollari (in tre anni), con l’aggiunta di altre ingenti risorse per gli armamenti. Non basta. Nel pacchetto c’è un impegno a investire negli Usa altri 600 miliardi di dollari. Von der Leyen spiega che per l’energia si tratterà di Gnl innanzitutto, per ridurre ulteriormente la dipendenza dalla Russia.