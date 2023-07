L’originale Blues Brother che ha ispirato con le sue note John Belushi

Curtis Salgado torna al Porretta Soul Festival. L’originale Blues Brother è stato, infatti, l’ispirazione per John Belushi, con cui i incontrò nel 1977, quando l’attore stava girando Animal House. La voce sconvolgente e il potente suono dell’armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e R&B hanno fatto scatenare il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni. Nato a Everett, Washington, Salgado è cresciuto a Eugene, nell’Oregon. Dai primi successi nei bar, Salgado si è rapidamente trasformato in un musicista e cantante di notevole profondità, con influenze vocali e musicali tra cui Otis Redding e Muddy Waters, venendo definito "un’icona blues". Salgado aprirà con gli Soul Shot la serata di sabato al Rufus Thomas Park (ore 20).