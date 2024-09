L’hub della tecnologia ospita 330 espositori: "Qui progettiamo il domani della filiera mondiale"

Dal 24 al 27 settembre torna a Rimini TECNA – How to make it, il Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con ACIMAC (Associazione Costruttori Macchine Attrezzature per la Ceramica). Da oltre 40 anni, Tecna è la manifestazione leader mondiale per le tecnologie di processo, le attrezzature, l’estetica e il design per l’industria della ceramica e del laterizio. Il claim "How to make it", che accompagna la fiera dal 2022, intende proprio segnare un nuovo corso per la fiera, che quest’anno raggiunge l’edizione numero 28: l’intento degli organizzatori è quello di creare un hub della tecnologia che ogni due anni racconti il settore, le nuove sfide e i macrotrend non solo del comparto, ma dell’intero settore del machinery e dei beni strumentali. A Tecna sarà così possibile intercettare i trend che stanno rivoluzionando il mercato delle tecnologie e delle forniture per tutte le superfici e materiali, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi. Un mercato che vede il distretto ceramico leader al mondo per qualità dei prodotti e per la continua innovazione. Nell’appuntamento riminese, che si tiene ogni 2 anni, si progetterà il futuro delle superfici e di tutta la filiera a livello mondiale. I focus principali saranno la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la decorazione digitale, la finitura, la logistica e le soluzioni green. Il settore italiano in particolare non smette di stupire anche sul lato dell’efficientamento energetico delle linee, con nuovi forni ultramoderni in grado di ricorrere a nuove fonti di energia. Tecna 2024 in numeri: 12 padiglioni, 67mila mq di spazio espositivo, 330 espositori di cui il 44% proveniente da 21 paesi esteri (in particolare Spagna, Cina, Turchia, India e Germania), 200 buyer selezionati provenienti da 41 paesi.