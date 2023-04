Le novità di Cpr System Così i rifiuti diventano il pallet del futuro

Cpr System, azienda leader italiana per gli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e riutilizzabili, sarà protagonista negli stand di Macfrut del Rimini Expo Center per tutta la durata della fiera internazionale dedicata all’ortofrutta, ma lo sarà in particolare il 4 maggio alle 11 quando presenterà un nuovo pallet. Cpr System è una realtà emiliana, con sede a Gallo, a pochi passi da Ferrara, da sempre orientata all’economia circolare e alla ricerca dell’efficienza ambientale ma anche economica. La base sociale è composta da tutti gli attori della filiera ortofrutticola, dalla produzione, alla logistica e alla distribuzione. Sono più di mille i soci della cooperativa che oggi realizza oltre 160 milioni di movimentazioni. La novità in procinto di essere presentata è frutto dalla sinergia imprenditoriale di Cpr System e Lucart il cui brevetto valorizza il riciclo dei cartoni per bevande tipo Tetra Pak. Si tratta di una grande innovazione italiana capace di dare avvio a una nuova visione del processo logistico. L’ottica è quella del rifiuto che diventa materia prima e va a costituire un prodotto basilare per il trasporto delle merci, il pallet, appunto. Due aziende leader come Cpr System (per la movimentazione e il riutilizzo di casse in plastica a sponde abbattibili senza generare rifiuti) e Lucart (per la produzione di materiali in carta utilizzando cellulosa proveniente da rifiuti), uniscono così le rispettive competenze e creano innovazione. A moderare l’evento sarà Daniele Moretti, vicedirettore di Sky Tg24.

Il presidente di Cpr System e direttore generale del Consorzio Melinda La Trentina Paolo Gerevini presenterà il nuovo pallet e l’impianto produttivo, mentre Lauro Guidi, presidente di Newpal, la società dedicata alla gestione del nuovo pallet, illustrerà le prospettive di sviluppo dell’azienda. L’intervento di Francesco Pasquini, direttore commerciale marketing del gruppo Lucart darà evidenza delle strategie adottate da Lucart per il riutilizzo della materia prima. Infine Andrea Mantelli, direttore della catena di fornitura Conad Nazionale e Giosuè Fiore, direttore logistica di Conad Centro Nord presenteranno i primi risultati del test di utilizzo del pallet. Il prodotto verrà illustrato in fiera.

"Cpr - spiega Monica Artosi, direttrice generale di Cpr System - è un sistema unico a livello europeo che è in grado di unire le necessità dei produttori, della grande distribuzione e delle aziende che si occupano di logista nel comparto dell’ortofrutta (ma anche delle carni e del pesce) individuando un modello virtuoso di gestione circolare". E’ dunque un vero e proprio sistema di filiera in grado di creare valore per tutti, compreso l’ambiente. Riguardo al sistema di packaging, una volta a regime, le casse partono dai centri di lavaggio Cpr lavate e sanificate, vengono ritirate dai produttori che le riempiono di frutta e verdura e proseguono fino ai centri distributivi e ai punti vendita. Dopo essere stati utilizzati, gli imballaggi vengono poi recuperati da Cpr e riportati ai centri di lavaggio per poi ripartire venendo nuovamente reimmessi nel percorso distributivo. Il modello non crea rifiuti e abbatte le emissioni di CO2, mentre le casse, una volta arrivate a fine vita, vengono rigranulate e il materiale di risulta viene utilizzato per produrre nuove casse in un processo circolare.

Luca Ravaglia