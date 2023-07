Ecco la navetta notturna per tornare a Bologna

Assistere al Porretta Soul Festival senza il pensiero di come rientrare a Bologna alla fine dello spettacolo è possibile. Per questa edizione della kermesse, infatti, Tper ha avviato una collaborazione garantendo un servizio speciale nei giorni della manifestazione. Da stasera a domenica, infatti, sono previsti due bus notturni per Bologna da cento persone con partenza da Porretta all’1 di notte (dal piazzale della Stazione Ferroviaria di Porretta Terme a 100 metri dal Rufus Thomas Park) che effettueranno tutte le normali fermate previste, da Vergato a Casalecchio di Reno passando per Marzabotto e Sasso Marconi. Il prezzo del biglietto è di 6 euro e si può acquistare nelle biglietterie Trenitalia. Per tutte le info sulla manifestazione: [email protected]