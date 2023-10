Calligaris Group cambia nome e logo

Calligaris Group, società milanese e piattaforma globale di marchi iconici, attivi nel

mercato dell’arredamento,

in occasione di HostMilano annuncia il re-branding del gruppo in ’Orbital Design Collective’. Una scelta dettata

dalla volontà di riflettere nel nome la strategia del gruppo, ovvero l’idea di un collettivo di marchi prestigiosi che hanno come caratteristica comune il design. Oltre al nuovo nome anche un logo rinnovato con dei pianeti, che rappresentano i diversi brand del gruppo, che orbitano intorno a un unico cent ro. "Abbiamo scelto Host per sottolineare l’importanza del settore Contract per il Gruppo – dice l’ad Alexander Zschokke –. Il rebranding è un elemento nel nostro percorso di crescita. Comunichiamo che siamo un sistema di aziende con un centro solido, vitale e dinamico. Ogni brand potrà crescere in modo autonomo".