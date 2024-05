"Turismo, un settore trainante per tutta l’economia regionale. Bper Banca vicino alle imprese"

di Achille Perego

Il turismo è uno dei settori trainanti dell’economia delle Marche. E le imprese di questo importante comparto, così come quelle della manifattura piuttosto che della moda, possono contare per crescere su un partner come Bper Banca, un istituto profondamente radicato nel territorio marchigiano, al servizio delle famiglie e delle imprese. Tra cui anche quelle del turismo alle quali Bper Banca riserva un’attenzione specifica, con servizi e prodotti che si possono definire "sartoriali".

Quell’attenzione che di cui si parlerà nell’iniziativa alla quale prenderà parte Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Centro Est di Bper Banca e presidente della Commissione regionale Abi Marche, nell’ambito dell’evento di QN Distretti in programma oggi alla Loggia dei Mercanti di Ancona con focus su ’Turismo sostenibile ed esperienze autentiche: il ruolo chiave dei distretti turistici’.

Il turismo, spiega Litta "è un settore trainante per la regione. Un settore che ha visto dopo la pandemia una forte ripresa grazie a un’offerta che, partendo dal mare, da Gabicce a San Benedetto del Tronto passando per l’eccellenza del Conero, comprende anche montagna e colline, splendidi borghi storici, cultura, arte ed enogastronomia".

E il 2024 dovrebbe essere l’anno della conferma del significativo recupero che si è visto dopo le ferite del terremoto e dell’alluvione e dopo la pandemia. Oltre alle filiali, nelle Marche Bper ha anche due centri per le imprese. Centri che hanno il compito di operare per contribuire alla crescita delle aziende, tra le quali anche quelle del turismo. E alle aziende che operano in questo settore la banca offre servizi e prodotti dedicati.

"Come Bper – conclude Litta – abbiamo messo a disposizione per tutte le imprese, clienti e non, una piattaforma cerca-bandi per cogliere tutte le opportunità di credito e di finanza agevolata, dai provvedimenti legislativi ai progetti collegati al Pnrr. Inoltre alle imprese del turismo, oltre a servizi come consulenza assicurativa - grazie al partner UnipolSai - assistenza sui mercati internazionali, il leasing, il factoring, vengono offerti prodotti specifici come Bper finanziamenti turismo e Bper Finturismo".