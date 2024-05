Il futuro del turismo?. Coinvolgente e più sostenibile

Un’instantanea sul turismo nelle Marche con un affaccio sulle strategie di internazionalizzazione per il prossimo futuro. Ma anche una riflessione più generale sul nuovo modo di accogliere e far vivere esperienze ai visitatori nel nostro Paese. Questi e molti altri i temi in cantiere nell’ambito dell’incontro di ’QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani’ dedicato al turismo che si tiene oggi nella location della Loggia dei Mercanti di Ancona a partire dalle 10.30.

L’evento – che ha come main partner BPER Banca e vanta la collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, il Comune di Ancona, LUISS School of Government e il patrocinio della Regione Marche – fornirà uno spazio per il dialogo tra professionisti del turismo, responsabili delle destinazioni e stakeholder, per plasmare un futuro turistico più sostenibile e coinvolgente.

Al mattino, l’apertura dei lavori sarà affidata a Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino, il quale darà spazio ai saluti istituzionali in collegamento di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando poi la parola ai presenti in sala Daniele Silvetti, sindaco di Ancona; Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo e vicepresidente ANCI Marche; Giuseppe Marco Litta, Responsabile Direzione Regionale Centro Est BPER Banca e Presidente Commissione Regionale ABI Marche.

Moderati da Andrea Brusa, responabile de il Resto del Carlino Ancona, interverranno Gian Luca Gregori, Rettore Università Politecnica delle Marche; Valerio Temperini, Docente Esperto di Turismo Sostenibile Università Politecnica delle Marche; Marco Bruschini, Direttore ATIM - Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche; Loretta Credaro, Presidente ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (in collegamento video); Alessandra Priante, Presidente ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo (in collegamento) e Massimiliano Polacco, Direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali - Giunta CCIAA Marche per il turismo. I relatori metteranno in evidenza i dati sul turismo e le opportunità di crescita.

La discussione poi si sposterà sulle strutture ricettive con la parola agli imprenditori: protagonisti del dibattito Matteo Di Sabatino, Palazzo dei Mercanti-Palazzo Guiderocchi; Monica Gabrielli, Contitolare Grand Hotel Palace Ancona; Eugenio Gallo, Ceo Gest Group e Diadema; Daniele Gatti, Presidente Villaggi Marche e Luca Giustozzi, Presidente Federalberghi Marche. Di tendenze e innovazione, digitalizzazione ed esigenze del viaggiatore moderno si parlerà nel panel moderato da Alessandro Caporaletti, caporedattore Ufficio Centrale il Resto del Carlino a cui parteciperanno Daniele Berardinelli, Assessore Turismo Comune di Ancona, Edoardo Colombo, Presidente Associazione Turismi.AI; Mara Martinovich, Vicepresidente Fiavet Emilia-Romagna e Marche.

L’ultimo panel della mattinata di lavori sarà incentrato sul turismo culturale a cui prenderanno parte Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Marchigiana; Chiara Biondi, Assessore alla Cultura Regione Marche (in collegamento video); Roberto Cioppi, assessore al Turismo Comune di Urbino e Silvano Straccini, Direttore Generale Pesaro Capitale della Cultura.